Аэропорт Бен-Гурион повышает стоимость дня парковки на краткосрочном паркинге

Управление аэропортов объявило о повышении стоимости дня парковки на паркингах "Пардес" и "Керем", предназначенных для краткосрочной парковки.

С 15 июня стоимость суток парковки на этих паркингах вырастет со 100 до 135 шекелей.

Напомним, что оставить автомобиль на сутки на паркингах для долгосрочной парковки обойдется в 50 шекелей под открытым небом и 90 шекелей под крышей.