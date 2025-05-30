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Экономика

Аэропорт Бен-Гурион повышает стоимость дня парковки на краткосрочном паркинге

Цены
Автомобили
Авиация
Туризм
время публикации: 30 мая 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 10:13
Аэропорт Бен-Гурион повышает стоимость дня парковки на краткосрочном паркинге
Flash90. Фото: М. Шай

Управление аэропортов объявило о повышении стоимости дня парковки на паркингах "Пардес" и "Керем", предназначенных для краткосрочной парковки.

С 15 июня стоимость суток парковки на этих паркингах вырастет со 100 до 135 шекелей.

Напомним, что оставить автомобиль на сутки на паркингах для долгосрочной парковки обойдется в 50 шекелей под открытым небом и 90 шекелей под крышей.

Экономика
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