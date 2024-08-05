За ожидание на обочине при подъезде к 3-му терминалу аэропорта Бен-Гурион будут штрафовать

Управление аэропортов объявило об установке вдоль трассы, ведущей к 3-му терминалу аэропорта имени Бен-Гуриона, электронных средств, позволяющих штрафовать водителей, останавливающихся на обочине в ожидании прилетающих, несмотря на дорожные знаки, запрещающие остановку в этом месте.

Также будет усилено патрулирование этого участка трассы полицией, которая будет выписывать нарушителям штраф в размере 500 шекелей.

В управлении подчеркивают, что парковка на территории аэропорта разрешена только в отведенных для этого местах. Также разрешена кратковременная остановка для высадки и посадки пассажиров на входе в терминалы.