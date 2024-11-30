Авиакомпания Air India отменяет полеты в Израиль до конца февраля 2025 года

Руководство индийской авиакомпании Air India объявило о приостановке полетов в Израиль, до 27 февраля 2025 года. Ранее компания заявляла, что полеты прекращены до конца 2024 года.

По данным СМИ, заинтересованные стороны предпринимают усилия, что вернуть Air India в Израиль раньше объявленной даты.

Напомним, уже в первые сутки после объявления прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" иностранные авиакомпании начали сообщать о возвращении на израильские маршруты.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начинает с 20 декабря обслуживать 4 недельных авиарейса в Ларнаку (Кипр), а с 15 января должна возобновить полеты в Вену, Афины, Софию, Будапешт, Милан, Рим, Вильнюс, Краков, Варшаву, Бухарест, Абу-Даби и Лондон.

Азербайджанская Azal возобновит полеты в Израиль уже 30 ноября.

Авиакомпания Air Seychelles объявила о возобновлении полетов в Израиль начиная с 8 января 2025 года. Авиакомпания будет осуществлять два рейса в неделю, в том числе один – на Маврикий с промежуточной посадкой на Сейшелах.

Болгарская Air Bulgaria вернется на маршрут между Израилем и Софией с 26 декабря, начав с двух рейсов в неделю, а в январе увеличив до трех рейсов в неделю.

Израильские СМИ сообщали, что греческая авиакомпания Aegean возобновит полеты в Афины с 10 декабря, однако на текущий момент билеты можно заказать только с 15 января.

Несколько компаний, не прекращавших летать в Израиль, объявили об увеличении количества рейсов еще до объявления прекращения огня. Fly Dubai осуществляет теперь 8 рейсов в неделю, Etihad – 12 рейсов, а с середины декабря доведет их количество до 19 в неделю, Ethiopian Airlines – 17 рейсов в неделю, Tarom – 5 рейсов в неделю, а HiSci – 6 рейсов в неделю.

Также продолжают летать в Израиль авиакомпании BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.