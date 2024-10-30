Банк Израиля оштрафовал пять банков и компанию "Исракарт"
время публикации: 30 октября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 10:52
Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили опубликовал решение санкционной комиссии о штрафах, наложенных в октябре 2024 года на банки и кредитные компании за нарушение действующего законодательства.
В связи с нарушениями закона о борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора наложены следующие штрафы:
Банк "Леуми" – 3,3 миллиона шекелей
Банк "Йерушалаим" – 2,85 миллиона шекелей
Банк "Дисконт" – 2,4 миллиона шекелей
Citibank - 1,65 миллиона шекелей
HSBC – 200 тысяч шекелей.
Кроме того, компания "Исракарт" оштрафована на 900 тысяч шекелей в связи с нарушениями в сфере взимания долгов, и на 50 тысяч шекелей в связи с нарушениями в работе телефонного центра обслуживания клиентов.