Банк Израиля оштрафовал пять банков и компанию "Исракарт"

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили опубликовал решение санкционной комиссии о штрафах, наложенных в октябре 2024 года на банки и кредитные компании за нарушение действующего законодательства.

В связи с нарушениями закона о борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора наложены следующие штрафы:

Банк "Леуми" – 3,3 миллиона шекелей

Банк "Йерушалаим" – 2,85 миллиона шекелей

Банк "Дисконт" – 2,4 миллиона шекелей

Citibank - 1,65 миллиона шекелей

HSBC – 200 тысяч шекелей.

Кроме того, компания "Исракарт" оштрафована на 900 тысяч шекелей в связи с нарушениями в сфере взимания долгов, и на 50 тысяч шекелей в связи с нарушениями в работе телефонного центра обслуживания клиентов.