США вводят ограничения на инвестиции в полупроводниковую промышленность Китая

Администрация президента США Джо Байдена объявила о завершении разработки регуляции, ограничивающей американские инвестиции в ключевые отрасли промышленности КНР

Регуляция, подготовленная министерством финансов США на основании указа президента Джо Байдена от августа 2023 года, охватывает три ключевых сектора: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и определенные системы искусственного интеллекта.

Новая регуляция вступит в силу 2 января 2025 года и будут контролироваться недавно созданным Управлением глобальных транзакций министерства финансов.