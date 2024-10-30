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Экономика

США вводят ограничения на инвестиции в полупроводниковую промышленность Китая

время публикации: 30 октября 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 10:16
США вводят ограничения на инвестиции в полупроводниковую промышленность Китая
AP Photo/Patrick Semansky

Администрация президента США Джо Байдена объявила о завершении разработки регуляции, ограничивающей американские инвестиции в ключевые отрасли промышленности КНР

Регуляция, подготовленная министерством финансов США на основании указа президента Джо Байдена от августа 2023 года, охватывает три ключевых сектора: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и определенные системы искусственного интеллекта.

Новая регуляция вступит в силу 2 января 2025 года и будут контролироваться недавно созданным Управлением глобальных транзакций министерства финансов.

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