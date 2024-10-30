США вводят ограничения на инвестиции в полупроводниковую промышленность Китая
время публикации: 30 октября 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 10:16
Администрация президента США Джо Байдена объявила о завершении разработки регуляции, ограничивающей американские инвестиции в ключевые отрасли промышленности КНР
Регуляция, подготовленная министерством финансов США на основании указа президента Джо Байдена от августа 2023 года, охватывает три ключевых сектора: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и определенные системы искусственного интеллекта.
Новая регуляция вступит в силу 2 января 2025 года и будут контролироваться недавно созданным Управлением глобальных транзакций министерства финансов.