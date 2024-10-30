"Эль-Аль" отзывает предложение о приобретении компании "Исракарт"

Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила вкладчикам, что отозвала предложение о приобретении контроля над "Исракартом". Согласно этому предложению, стоимость одной из ведущих израильских кредитных компаний оценивалась в 3,1 миллиарда шекелей.

Причиной решения назван отказ в предоставлении дополнительного времени, необходимого для изучения документации, что помешало "Эль-Аль" провести все проверки, необходимые для завершения сделки.