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Сайт CNN намерен взимать абонентскую плату

время публикации: 30 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 13:09
Сайт CNN намерен взимать абонентскую плату
AP Photo/Ron Harris

Интернет-сайт телекомпании CNN, являющийся самым читаемым новостным сайтом в США, в начале октября станет платным, и введет ежемесячную абонентскую плату за доступ к части своих материалов.

Таком образом корпорация намерена попытаться повысить свои доходы на фоне снижения доходов от телевещания.

Размер абонентской платы на данный момент не публикуется.

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