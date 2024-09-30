Сайт CNN намерен взимать абонентскую плату

Интернет-сайт телекомпании CNN, являющийся самым читаемым новостным сайтом в США, в начале октября станет платным, и введет ежемесячную абонентскую плату за доступ к части своих материалов.

Таком образом корпорация намерена попытаться повысить свои доходы на фоне снижения доходов от телевещания.

Размер абонентской платы на данный момент не публикуется.