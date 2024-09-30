Сайт CNN намерен взимать абонентскую плату
время публикации: 30 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 13:09
Интернет-сайт телекомпании CNN, являющийся самым читаемым новостным сайтом в США, в начале октября станет платным, и введет ежемесячную абонентскую плату за доступ к части своих материалов.
Таком образом корпорация намерена попытаться повысить свои доходы на фоне снижения доходов от телевещания.
Размер абонентской платы на данный момент не публикуется.
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