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Экономика

После угрозы минэкономики "Аркия" снизила цены до 450 долларов за билет с Кипра

время публикации: 30 сентября 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 12:21
Лайнер авиакомпании "Аркия" в аэропорту Ларнаки
Wikipedia.org. Фото: PerpetualTraveler

Авиакомпания "Аркия" объявила о снижении цен на ближайшие рейсы с Кипра и из Афин до 450 долларов за билет. Фиксированная цена будет в силе до 2 октября.

Напомним, что накануне, после того, как цены на билеты на полет в одном направлении с Кипра в Израиль выросли до 800-900 долларов, министерство экономики Израиля объявило о намерении вмешаться в ценообразование на основании Закона о защите прав потребителя.

Экономика
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