"Маноэй Бейт-Шемеш" получила заказ на детали двигателей для Boeing 737MAX и Airbus A321neo

Израильская компания "Маноэй Бейт-Шемеш", специализирующаяся на производстве деталей для авиационных двигателей, подписала договор с мировым лидером в сфере производства двигателей корпорацией Pratt & Whitney.

В рамках договора, стоимость которого оценивается в 205 миллионов долларов на шесть лет с опцией увеличения до 280 миллионов долларов и продления еще на два года, базирующаяся под Иерусалимом компания будет производить детали для новых двигателей самолетов Boeing 737MAX и Airbus A321neo.

На текущий момент портфель заказов компании составляет 1,7 миллиарда долларов со сроками исполнения на двадцать лет вперед.