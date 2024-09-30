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"Маноэй Бейт-Шемеш" получила заказ на детали двигателей для Boeing 737MAX и Airbus A321neo

время публикации: 30 сентября 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 07:49
"Маноэй Бейт-Шемеш" получила заказ на детали двигателей для Boeing 737MAX и Airbus A321neo
Wikipedia.org. Фото: רווח הפקות

Израильская компания "Маноэй Бейт-Шемеш", специализирующаяся на производстве деталей для авиационных двигателей, подписала договор с мировым лидером в сфере производства двигателей корпорацией Pratt & Whitney.

В рамках договора, стоимость которого оценивается в 205 миллионов долларов на шесть лет с опцией увеличения до 280 миллионов долларов и продления еще на два года, базирующаяся под Иерусалимом компания будет производить детали для новых двигателей самолетов Boeing 737MAX и Airbus A321neo.

На текущий момент портфель заказов компании составляет 1,7 миллиарда долларов со сроками исполнения на двадцать лет вперед.

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