800 долларов за билет с Кипра: минэкономики намерено обвинить "Аркию" в завышении цен

В связи с очередной массовой отменой рейсов в Израиль иностранными авиакомпаниями, многие израильтяне застряли за границей в канун периода еврейских праздников, и готовы платить значительные суммы, чтобы вернуться домой.

Израильские авиакомпании, оставшиеся практически без конкуренции и в условиях, когда спрос сильно превышает возможности их предложения, в очередной раз резко повысили цены.

Если в прошлый раз под огнем критики оказался "Эль-Аль", то на этот раз в центре внимания – авиакомпания "Аркия", продающая билеты в одном направлении с Кипра в Израиль (около 40 минут лета) за 800-900 долларов.

В связи с этим министерство экономики объявило, что рассматривает возможность прибегнуть к статье 3а Закона о защите прав потребителя, запрещающей нечестное использование чрезвычайной ситуации, и наделяющей министров экономики и финансов полномочиями вмешательства в ценовую политику компании.

Напомним, что ранее авиакимпания "Эль-Аль" договорилась с министерством экономики о введении твердых сниженных цен на билеты по четырем маршрутам: Ларнака, Вена, Афины и Дубаи. Министерство экономики, со своей стороны, не будет вмешиваться в ценообразование на авиабилеты по всем остальным маршрутам, обслуживаемым авиакомпаний "Эль-Аль".

В соответствии с этим соглашением, билеты в Афины (Греция) и из Афин в Израиль стоят в "Эль-Аль" 299 долларов, в Ларнаку (Кипр) – 199 долларов, Дубаи (ОАЭ) – 349 долларов и в Вену (Австрия) – 349 долларов. Цены действительны до конца 2024 года.