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Экономика

Дело UTrade: Верховный суд постановил, что мошенничество – не часть хищения и добавил год тюрьмы

время публикации: 30 сентября 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 14:05
Авив Тальмор
Wikipedia.org. Фото: יח

Верховный суд удовлетворил апелляцию государственной прокуратуры и увеличил срок тюремного заключения бизнесмену Авиву Тальмору, бывшему владельцу компании UTrade, ранее осужденному за хищение должностным лицом, отмывание нелегального капитала, мошенничество, управление инвестициями без лицензии и создание помех следствию.

В 2022 году судья Халед Кабуб, на тот момент судья Тель-Авивского окружного суда, приговорил Тальмора к 4 годам тюремного заключения, постановив, что мошенничество не требует отдельного наказания, поскольку является составной частью хищения, за которое наказание уже вынесено.

Государственная прокуратура оспорила это решение, и Верховный суд постановил, что получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах заслуживает отдельного наказание в дополнение к хищению, добавив еще год к тюремному сроку Тальмора.

Экономика
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