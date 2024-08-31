В Израиле ожидается подорожание автомобилей с 1 января из-за изменения налога на покупку

Электрические автомобили, а также автомобили с двигателем внутреннего сгорания подорожают в Израиле с 1 января из-за изменения в размере налога на покупку.

Изменение формулы, по которой расчитывается этот налог, зависит от "уровня загрязнения", к которой принадлежит машина: самые чистые (электрокары) имеет право на полный вычет в размере 16000 шекелей, транспортные средства, которые считаются очень загрязняющими, вообще не получают вычета. Определено 15 уровней загрязнения; размер суммы, вычитаемой из налога на покупку, определяется по сложной формуле, которая рассчитывается с учетом пяти различных видов загрязняющих веществ.

Следует отметить, что каждые два года формула расчета может меняться.

Как уточняет "Калькалист", на следующей неделе будет опубликована новая формула расчета, более строгая, чем нынешняя, которая вступит в силу с 1 января. Ожидается, что что это приведет к тому, что многие модели автомобилей, в частности малолитражные и гибридные, поднимутся, как минимум, на два уровня загрязнения.