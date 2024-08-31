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Экономика

В Бразилии приостановлена работа соцсети Х и заморожены деньги Starlink

время публикации: 31 августа 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 07:10
Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес
AP Photo/Eraldo Peres

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес распорядился приостановить работу социальной сети X по всей стране после того, как ее владелец Илон Маск отказался назначить нового законного представителя платформы в стране, сообщают СМИ.

29 августа Мораес направил Маску повестку, в которой предупреждал, что администрация Х должна выполнить его распоряжение и назначить законного представителя в Бразилии в течение 24 часов, иначе работа соцсети будет приостановлена, отмечает "Интерфакс". По истечение этого срока в Бразилии началась блокировка X.

Судья Мораес назначил ежедневные штрафы в размере 50 тысяч реалов (около $9000) для тех, кто использует виртуальные частные сети (в частности VPN) или другие методы доступа к платформе. Постановление будет действовать до тех пор, пока компания X не выполнит все судебные предписания и не выплатит все штрафы, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Илон Маск написал в связи с этим в соцсети Х: "Свобода слова является основой демократии, а неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях".

Принадлежащая Маску компания Starlink, занимающаяся интернет-спутниками, сообщила 30 августа, что Мораес издал приказ, который замораживает финансы компании и не позволяет ей проводить финансовые операции в Бразилии. Это связано с противостоянием между соцсетью Маска и судьей Мораесом, говорится в сообщении Starlink в X.

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