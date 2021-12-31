Главные события 2021 года в экономике Израиля

Пандемия коронавируса остается главным событием года в мире, в том числе – в экономике. Израиль после двух лет политического хаоса получил передышку в виде шаткого правительства, опирающегося на 61-го депутата. Основные важнейшие экономические события уходящего года связаны именно с этими двумя факторами.

События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.

1) К концу года вакцинация уже прочно вошла в жизнь страны. Именно появление вакцины и быстрая вакцинация населения в январе-марте 2021 года во многом обеспечили израильское экономическое чудо второй части уходящего года. Израиль первым получил вакцину от коронавируса COVID-19 и первым провел массовую вакцинацию. Это одна из бесспорных заслуг предыдущего правительства и его главы Биньямина Нетаниягу.

2) Четвертые выборы в Кнессет за последние два года не помогли преодолеть политический кризис, в котором страна оказалась в начале 2019 года, однако перетряхнули колоду ровно настолько, чтобы дать жизнь невиданной доселе коалиции, в которой второй раз в новейшей истории не нашлось места ультраортодоксальным партиям, зато впервые появилась арабская партия. Одним из лозунгов нового правительства стал отказ от локдаунов и других жестких ограничительных мер. Поэтому через четвертую и пятую волны пандемии Израиль проходит с практически открытой экономикой, за исключением закрытого доступа в страну для иностранных туристов. За полгода действия нового правительства от коронавируса скончались около 1800 человек. Сколько жизней могли бы спасти более жесткие меры и во сколько бы это обошлось экономике страны – предмет ожесточенных споров. Однако в немалой степени взлет экономических показателей Израиля связан с решением не закрывать экономику. Следует отметить, что экономика Израиля не зависит от наиболее пострадавшего от эпидемии туристического сектора.

3) Предыдущий государственный бюджет, на 2018-2019 годы, утверждался весной 2018-го, а формировался осенью 2017-го. Поэтому принятие государственного бюджета на 2021-2022 годы, чему в большой степени способствовал новый министр финансов Авигдор Либерман, было основным оправданием создания нового правительства. Также был принят закон о регулировании народного хозяйства, содержащий пакет важных реформ, многие из которых были давно подготовлены и застряли из-за политического кризиса. Среди прочего были утверждены повышение пенсионного возраста для женщин, реформа сельского хозяйства, реформа регуляции, реформа кашрута, введение платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик и т.д. В то же время стоит подчеркнуть, что судьба многих реформ зависит от длительности существования этого правительства, поскольку их начало отложено на 2023-2025 годы. Реформа сельского хозяйства, одна из важнейших, по моему мнению, пока реализуется в виде чисто символических шагов, поскольку правительство и фермеры до сих пор не договорились о размере прямых субсидий.

5) Прямым следствием предыдущего пункта стало существенное укрепление шекеля. Уже в 2020 году доллар опустился с 3,5 до 3,3 шекеля за доллар, а к концу 2021 года, не смотря на усилия Банка Израиля, уже находится в районе отметки 1,1 шекеля за доллар. При этом шекель подорожал не только по отношению к доллару, но и по отношению к остальным ведущим мировым валютам. Справедливости ради стоит отметить, что за вливаемый в страну поток иностранной валюты ответственен не только хайтек, но и непрекращающийся рост котировок на ведущих мировых биржах и прежде всего – на Уолл-Стрит, вынуждающий израильских институциональных инвесторов корректировать свои портфели и активно менять доллары на шекели. Вмешательство Банка Израиля смягчает укрепление шекеля, но не способно его остановить, и не исключено, что к концу следующего года за доллар США будут давать уже меньше 3 шекелей.

6) После десятилетия нулевой и даже отрицательной инфляции, в 2021 году уровень инфляции достиг 2,5%, уровня, в последний раз наблюдавшегося в Израиле в 2011 году. Банк Израиля, как и другие центробанки, продолжает настаивать на том, что это явление временное, однако большинство аналитиков уверены, что справиться с ростом цен будет не так просто. Большая часть причин инфляции – внешние. Пандемия привела к остановке заводов, слому логистических цепочек, заторам в морских портах. В результате подорожали многие виды сырья, взлетели цены на энергоносители и на морские грузоперевозки. И каждое изменение влечет за собой другое. Так, одним из наиболее значимых глобальных явлений стал дефицит полупроводниковых микросхем, чипов. Результатом стал взлет цен на компьютеры, остановка автомобильных конвейеров и подорожание автомобилей, подорожание медицинского оборудования. К счастью, благодаря переходу энергосистемы на природный газ, Израиль оказался в значительной степени защищен от роста цен на энергоносители, в противном случае рост цен был бы еще больше.

7) Впервые с 2010 года средняя стоимость квартиры подорожала за год более, чем на 10%. Сказались два года политического хаоса, остановившего процессы планирования и застройки, отсутствие альтернатив для инвестиции, а также шаги Банка Израиля по удешевлению ипотеки. Новое правительство говорит, что в 2022 году будет хорошо, если цены на жилье подорожают меньше, чем на 6%, и обещает остановку роста цен к 2023 году. Вопрос, как уже говорилось, в том, доживет ли правительство до 2023 года.

8) В 2021 году вступил в строй новый порт в Хайфе, а в первые дни 2022 года должен вступить в строй новый порт в Ашдоде. Это несомненная заслуга Исраэля Каца, одно из его основных достижений за десятилетнюю карьеру на посту министра транспорта. Интересно, что при этом полноценно реализовать свой потенциал оба порта пока не могут – к ним до сих пор не подведены железнодорожные пути. Однако даже так можно надеяться, что конкуренция между портами позволит снизить стоимость и сократит время обслуживания.