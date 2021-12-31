Главные события 2021 года в экономике Израиля
Пандемия коронавируса остается главным событием года в мире, в том числе – в экономике. Израиль после двух лет политического хаоса получил передышку в виде шаткого правительства, опирающегося на 61-го депутата. Основные важнейшие экономические события уходящего года связаны именно с этими двумя факторами.
События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны.
Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов.
1) К концу года вакцинация уже прочно вошла в жизнь страны. Именно появление вакцины и быстрая вакцинация населения в январе-марте 2021 года во многом обеспечили израильское экономическое чудо второй части уходящего года. Израиль первым получил вакцину от коронавируса COVID-19 и первым провел массовую вакцинацию. Это одна из бесспорных заслуг предыдущего правительства и его главы Биньямина Нетаниягу.
2) Четвертые выборы в Кнессет за последние два года не помогли преодолеть политический кризис, в котором страна оказалась в начале 2019 года, однако перетряхнули колоду ровно настолько, чтобы дать жизнь невиданной доселе коалиции, в которой второй раз в новейшей истории не нашлось места ультраортодоксальным партиям, зато впервые появилась арабская партия. Одним из лозунгов нового правительства стал отказ от локдаунов и других жестких ограничительных мер. Поэтому через четвертую и пятую волны пандемии Израиль проходит с практически открытой экономикой, за исключением закрытого доступа в страну для иностранных туристов. За полгода действия нового правительства от коронавируса скончались около 1800 человек. Сколько жизней могли бы спасти более жесткие меры и во сколько бы это обошлось экономике страны – предмет ожесточенных споров. Однако в немалой степени взлет экономических показателей Израиля связан с решением не закрывать экономику. Следует отметить, что экономика Израиля не зависит от наиболее пострадавшего от эпидемии туристического сектора.
3) Предыдущий государственный бюджет, на 2018-2019 годы, утверждался весной 2018-го, а формировался осенью 2017-го. Поэтому принятие государственного бюджета на 2021-2022 годы, чему в большой степени способствовал новый министр финансов Авигдор Либерман, было основным оправданием создания нового правительства. Также был принят закон о регулировании народного хозяйства, содержащий пакет важных реформ, многие из которых были давно подготовлены и застряли из-за политического кризиса. Среди прочего были утверждены повышение пенсионного возраста для женщин, реформа сельского хозяйства, реформа регуляции, реформа кашрута, введение платы за въезд в Гуш-Дан в часы-пик и т.д. В то же время стоит подчеркнуть, что судьба многих реформ зависит от длительности существования этого правительства, поскольку их начало отложено на 2023-2025 годы. Реформа сельского хозяйства, одна из важнейших, по моему мнению, пока реализуется в виде чисто символических шагов, поскольку правительство и фермеры до сих пор не договорились о размере прямых субсидий.
4) Если 2020 год был удачным для израильского хайтека, то 2021 год был просто фантастическим, на грани формирования пузыря. 25,4 миллиарда долларов мобилизованного венчурного капитала, 74 раунда на сумму более 100 миллионов долларов, 33 новых стартапа-"единорога" (стартап-компания, оцениваемая более, чем в 1 миллиард долларов). 82 миллиарда долларов в рамках биржевых эмиссий и поглощений (более чем в пять раз больше, чем в 2020 году). В том числе 21 эмиссия на сумму более 1 миллиард долларов. В условиях массы свободных денег, влитых в рынки правительствами и центробанками, и нулевых учетных ставок, израильский хайтек был одной из самых привлекательных инвестиций в глобальных масштабах, что позволило ему побить практически все исторические рекорды. Это не могло не отразиться и на работниках сектора. Многие сделки включали в себя выкуп опционов, что привело к появлению в стране нескольких десятков тысяч новых долларовых миллионеров и мультимиллионеров. Параллельно ужесточилась борьба за кадры, что привело к гонке зарплат и переманиванию ведущих специалистов.
5) Прямым следствием предыдущего пункта стало существенное укрепление шекеля. Уже в 2020 году доллар опустился с 3,5 до 3,3 шекеля за доллар, а к концу 2021 года, не смотря на усилия Банка Израиля, уже находится в районе отметки 1,1 шекеля за доллар. При этом шекель подорожал не только по отношению к доллару, но и по отношению к остальным ведущим мировым валютам. Справедливости ради стоит отметить, что за вливаемый в страну поток иностранной валюты ответственен не только хайтек, но и непрекращающийся рост котировок на ведущих мировых биржах и прежде всего – на Уолл-Стрит, вынуждающий израильских институциональных инвесторов корректировать свои портфели и активно менять доллары на шекели. Вмешательство Банка Израиля смягчает укрепление шекеля, но не способно его остановить, и не исключено, что к концу следующего года за доллар США будут давать уже меньше 3 шекелей.
6) После десятилетия нулевой и даже отрицательной инфляции, в 2021 году уровень инфляции достиг 2,5%, уровня, в последний раз наблюдавшегося в Израиле в 2011 году. Банк Израиля, как и другие центробанки, продолжает настаивать на том, что это явление временное, однако большинство аналитиков уверены, что справиться с ростом цен будет не так просто. Большая часть причин инфляции – внешние. Пандемия привела к остановке заводов, слому логистических цепочек, заторам в морских портах. В результате подорожали многие виды сырья, взлетели цены на энергоносители и на морские грузоперевозки. И каждое изменение влечет за собой другое. Так, одним из наиболее значимых глобальных явлений стал дефицит полупроводниковых микросхем, чипов. Результатом стал взлет цен на компьютеры, остановка автомобильных конвейеров и подорожание автомобилей, подорожание медицинского оборудования. К счастью, благодаря переходу энергосистемы на природный газ, Израиль оказался в значительной степени защищен от роста цен на энергоносители, в противном случае рост цен был бы еще больше.
7) Впервые с 2010 года средняя стоимость квартиры подорожала за год более, чем на 10%. Сказались два года политического хаоса, остановившего процессы планирования и застройки, отсутствие альтернатив для инвестиции, а также шаги Банка Израиля по удешевлению ипотеки. Новое правительство говорит, что в 2022 году будет хорошо, если цены на жилье подорожают меньше, чем на 6%, и обещает остановку роста цен к 2023 году. Вопрос, как уже говорилось, в том, доживет ли правительство до 2023 года.
8) В 2021 году вступил в строй новый порт в Хайфе, а в первые дни 2022 года должен вступить в строй новый порт в Ашдоде. Это несомненная заслуга Исраэля Каца, одно из его основных достижений за десятилетнюю карьеру на посту министра транспорта. Интересно, что при этом полноценно реализовать свой потенциал оба порта пока не могут – к ним до сих пор не подведены железнодорожные пути. Однако даже так можно надеяться, что конкуренция между портами позволит снизить стоимость и сократит время обслуживания.
9) Еще одним следствием пандемии стал существенный рост хакерской активности, а обострение геополитических конфликтов в 2021 году довело ее объемы до невиданных доселе масштабов. При этом более значительную роль стали играть не массовые атаки, рассчитанные на случайных жертв, а целенаправленные удары, основанные на предварительном анализе и социальной инженерии. На исходе 2020 года жертвами таких атак стали страховая компания "Ширбит" и разработчик в сфере искусственного интеллекта Habana Labs. В 2021 году список жертв пополнился, среди прочего, больницей "Гилель Яфе", работа которой была парализована в течение месяца, и хостинговой компанией Cyberserve.
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