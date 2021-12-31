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NEWSru.co.il :: Экономика31 декабря 2021 г., 09:34

Израиль подписал с Америкой сделку о закупке новых боевых вертолетов и самолетов-заправщиков

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Израиль подписал с Америкой сделку о закупке новых боевых вертолетов и самолетов-заправщиков Израиль подписал с Америкой сделку о закупке новых боевых вертолетов и самолетов-заправщиков

Правительство Израиля подписало с властями США сделку о закупке 12 вертолетов американской компании Lockheed Martin, которые заменят старые штурмовые вертолеты Sikorsky CH-53 ("Ясур").

Кроме того, будут закуплены новые самолеты-заправщики KC46 производства американской корпорации Boeing.

Сумма сделки около 2 миллиардов долларов США.

Сделка включает опцион на покупку шести дополнительных вертолетов. Ожидается, что первые новые вертолеты прибудут в Израиль в 2026 году.

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