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NEWSru.co.il :: Экономика31 декабря 2021 г., 18:48

Закрытие нового центрального автовокзала в Тель-Авиве отложено на два года

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Закрытие нового центрального автовокзала в Тель-Авиве отложено на два года

Министерство транспорта и муниципалитет Тель-Авива договорились о переносе закрытия нового центрального автовокзала в Тель-Авиве с 2023 года на конец 2025 года.

В 2023 году из автовокзала в новые терминалы а-Хереш и а-Лохамим будут выведены около половины маршрутов.

Параллельно министерство и мэрия продолжат искать возможности вывода оставшейся части деятельности и постараются договориться о дальнейшей судьбе комплекса автовокзала.

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