Закрытие нового центрального автовокзала в Тель-Авиве отложено на два года

Министерство транспорта и муниципалитет Тель-Авива договорились о переносе закрытия нового центрального автовокзала в Тель-Авиве с 2023 года на конец 2025 года.

В 2023 году из автовокзала в новые терминалы а-Хереш и а-Лохамим будут выведены около половины маршрутов.

Параллельно министерство и мэрия продолжат искать возможности вывода оставшейся части деятельности и постараются договориться о дальнейшей судьбе комплекса автовокзала.