Закрытие нового центрального автовокзала в Тель-Авиве отложено на два года
Министерство транспорта и муниципалитет Тель-Авива договорились о переносе закрытия нового центрального автовокзала в Тель-Авиве с 2023 года на конец 2025 года.
В 2023 году из автовокзала в новые терминалы а-Хереш и а-Лохамим будут выведены около половины маршрутов.
Параллельно министерство и мэрия продолжат искать возможности вывода оставшейся части деятельности и постараются договориться о дальнейшей судьбе комплекса автовокзала.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 10 мая 2021
Минтранс и мэрия ТА согласовали план сноса нового центрального автовокзала
Минтранс и мэрия ТА согласовали план сноса нового центрального автовокзала