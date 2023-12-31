10 самых важных экономических событий в Израиле в 2023 году

2023 год был непростым для израильской экономики. Первый год после пандемии коронавируса проходил на фоне борьбы с инфляцией и глобальных проблем в хайтеке, на которые наложились острый общественный и политический кризис, а последний квартал прошел в тени войны, экономические последствия которой растянутся на многие годы.

Редакция NEWSru.co.il по традиции публикует перечень 10 самых важных экономических событий в Израиле в ушедшем году.

adv_12 incontent_1

1) Инфляция, учетная ставка, шекель.

adv_13 m_ar_1

Цены в Израиле начали расти позже, чем в других странах мира, но продолжали расти, когда в других развитых экономиках пик инфляции уже прошел. В марте уровень инфляции достиг своего максимума – 5,4%, после чего начала медленно снижаться. Направленное на борьбу с инфляцией повышение учетной ставки, начавшееся в апреле 2022 года, завершилось только в июне 2023 года – учетная ставка поднялась до 4,75%, уровня, невиданного с 2006 года.

Одним из факторов, усиливавших инфляцию, а затем замедлявших ее снижение, стало ослабление курса шекеля по отношению к ведущим мировым валютам. Кризис на рынке высоких технологий и укрепление позиций доллара по отношению к другим мировым валютам, в сочетании с политическим кризисом в Израиле, привели к ослаблению курса шекеля, из коридора 3,2-3,4 шекеля за доллар переместившегося в коридор 3,6-3,8 шекеля за доллар. Начавшаяся война и угроза войны на два фронта привели к обвалу шекеля до уровня 4,08 шекеля за доллар, и вынудила Банк Израиля впервые с перехода шекеля на свободную конвертацию в начале 1990-х годов начать продавать валютные резервы.

adv_14 incontent_2

К концу года страна подошла с курсом шекеля, вернувшимся в район 3,6 шекеля, инфляцией на уровне 3,3%, учетной ставкой в 4,75%, и ожиданием аналитиков, что Банк Израиля начнет снижать ее уже в январе нового года.

adv_15 m_ar_2

2) Кризис в отношениях политиков и чиновников

2023 год с начала и до самого конца сопровождался невиданным кризисом в отношениях между политической властью и кадровым составом министерств и ведомств. Многие руководящие сотрудники ушли в отставку в связи с несогласием с политикой правительства или были вынуждены уйти. К концу года дошло до того, что партия министра финансов Бецалеля Смотрича публикует платную рекламу с нападками на чиновников его министерства. Председатель Банка Израиля Амир Ярон становится объектом постоянных нападок и инициатив различных членов коалиции по вмешательству в работу центробанка. Острые конфликты между министрами и чиновниками наблюдаются в министерствах транспорта, внутренней безопасности, юстиции.

adv_16 incontent_3

3) Общественно-политический кризис и вовлеченность в него экономических структур

adv_17 m_ar_3

Крайне агрессивное проведение шестым правительством Биньямина Нетаниягу судебной реформы привело к массовым общественным протестам, активное участие в которых приняли компании частного сектора, в первую очередь – в сфере высоких технологий. Израильский хайтек был широко представлен среди организаторов акций протеста и массовых митингов, сопровождавшихся призывами к выводу денег из Израиля и к забастовочным санкциям.

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид существенно укрепил общественные позиции возглавляемой им организации, разыгрывая карту "ответственного взрослого". То ли санкционированная, то ли не санкционированная им однодневная забастовка после решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра обороны Йоава Галанта показала, что он готов использовать оружие всеобщей забастовки, чтобы снизить накал страстей на улице. Однако он последовательно отвергает давление лидеров протеста, убеждающих его начать забастовку с целью добиться отставки правительства, и подчеркивает, что этот инструмент не будет оружием политической борьбы.

adv_18 incontent_4

4) Воздух из перегретого пузыря сектора высоких технологий начал выходить еще во втором квартале 2022 года, и первое полугодие 2023 года также прошло под знаком существенно более низких, по сравнению с прошлыми годами, объемами инвестиций. Вложив в 2020-2022 годах много денег в будущие проекты, в 2023 году инвесторы были более склонны вкладывать деньги в то, что дает результат здесь и сейчас. Во второй половине года, особенно после начала бума в сфере искусственного интеллекта после представления ChatGPT, глобальный рынок инвестиций в хайтек начал возрождаться, однако в Израиле политический кризиса, а затем – начавшаяся война, затормозили процесс возрождения.

adv_19 m_ar_4

Согласно предварительным данным компании IVC, в 2023 году израильские стартап-компании мобилизовали у инвесторов 6,9 миллиардов долларов, на 56% меньше, чем в 2022 году. Фактически речь идет о возврате объемов инвестиций в стартапы к уровню между 2018 и 2019 годами, перед резким ростом, достигшим пика в конце 2021-начале 2022 года с образованием пузыря. Для сравнения, в 2018 году объем инвестиций составил 6 миллиардов долларов, в 2019 году – 7,9 миллиардов, в 2020 году – 10,6 миллиардов, в 2021 году – рекордные 26 миллиардов, в 2022 году – 15,7 миллиардов долларов.

В то же время специалисты IVC отмечают наметившийся в последних кварталах рост количества раундов инвестиций на "предпосевной" и "посевной" стадиях, то есть на самых ранних стадиях развития стартапа. Кроме того, снижение уровня иностранных инвестиций оказалось меньшим, чем предполагалось.

adv_20 incontent_5

Следует отметить, что в Израиле значительная часть хайтека успела запастись наличными средствами в период бума, и на рынке не наблюдалось массовых увольнений, как и массового ухода из Израиля научно-исследовательских центров иностранных корпораций. Спрос на работников в хайтеке сократился до объемов, имевших место до образования пузыря 2021-2022 года, что привело к прекращению роста зарплат. Но в целом израильский хайтек на текущий момент находится в хорошем состоянии за счет финансовой подушки безопасности прошлых лет. 2024 год должен будет показать, сможет ли локомотив израильской экономики снова начать набирать скорость.

adv_21 m_ar_5

5) Война такого масштаба, естественным образом, не может не отразиться на экономике страны, причем не только в краткосрочной перспективе (ущерб имуществу, расходы на выплаты резервистам и пострадавшим, обновление запасов вооружений, потеря доходов в период войны), но и в долгосрочном. Провалы, приведшие к вторжению террористов ХАМАСа в поселки израильского юга, еще предстоит расследовать, но одно очевидно – это вторжение похоронило на долгие годы разговоры о "маленькой умной армии" и о возможности перехода от народной к профессиональной армии. За любым самым технологичным забором должна стоять сила, способная встретить того, кто этот забор преодолеет.

В ближайшие годы Израилю придется резко увеличить долю оборонного бюджета в ВВП страны за счет сокращения других секторов, а также повернуть вспять процессы сокращения срочной службы, закрытия сухопутных подразделений, уменьшения вызовов на резервистскую службу. Уже отменена продажа танков "Меркава III", и на их основе возрождаются резервистские подразделения. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в ближайшие годы оборонный бюджет придется увеличивать на 20 миллиардов шекелей.

Что касается текущей стоимости войны, на данный момент оценки разнятся от 90 до 180 миллиардов шекелей. Однако эти оценки еще не учитывают возможность открытия полномасштабного северного фронта и массированных ракетных обстрелов израильского севера из Ливана и Сирии.

adv_22 m_ar_6

6) Если и есть сектор в экономике Израиля, которому 2023 год пошел на пользу, это оборонная промышленность. Страны Европы, в 2022 году отдавшие Украине старые советские и не только советские боевые системы, увеличили оборонные бюджеты и начали активно перевооружаться. Израильские системы, отвечающие стандартам NATO и опробованные в боевых условиях, начали пользоваться большим спросом. Поставка "Хец-3" Германии за 4 миллиарда евро стала крупнейшей оборонной сделкой в истории Израиля, однако далеко не единственной. Финляндия купила систему ПРО "Праща Давида", Европа активно покупает противотанковые ракеты, БПЛА, барражирующие боеприпасы, артиллерийские системы, системы командования и контроля, связи и т.д. При этом израильские корпорации не избегают совместных проектов с участием корпораций двух-трех стран.

Война притормозила выполнение экспортных контрактов, все силы брошены на удовлетворение нужд ЦАХАЛа. Однако клиенты готовы ждать. А министерство обороны не только оплачивает заказы для ЦАХАЛа, но и говорит о формировании новых производственных линий, в частности о собственном производстве авиабомб, а не только "умных" жилетов к ним.

Более того, кризис в хайтеке и война привели к резкому росту престижности работы в оборонных корпорациях, которым в последние годы было сложно бороться с международными хайтек-гигантами за ведущих специалистов, и концерны планируют существенно расширить свой штат.

adv_23 m_ar_7

В 2024 год три лидера израильской оборонный промышленности входят с рекордными портфелями заказов. По словам замгендиректора "Рафаэль" Сагит Села-Галь, даже если концерн больше не получит ни одного заказа, у него есть работы на полную загрузку на четыре года вперед.

7) Последние месяцы 2023 года оказались для автомобильного рынка Израиля не самыми радостными из-за последствий войны и хуситского пиратства в Красном море (порт Эйлата – главные ворота страны для азиатских автомобилей). Однако в историю автомобильного рынка уходящий год войдет не только поэтому, но и потому, что стал годом реального прорыва в переходе израильтян на электромобили, если быть точнее – на китайские электромобили.

Китайская компания BYD сходу заняла четвертое место по продажам в Израиле, отставая только от тройки традиционных лидеров Hyundai, Kia, Toyota. Еще одна китайская компания, Chery, заняла седьмую позицию. Доля электрических или гибридных автомобилей среди новых машин, выходящих на дороги Израиля, превысила 35%, а китайские автомобили (в подавляющем большинстве – электромобили) заняли 14% израильского рынка. Правительство прилагает усилия для поощрения развертывания общественных точек зарядки электромобилей, и облегчает требования к установке домашних точек. Вместе с тем, стоит отметить, что в следующем году ожидается повышение налога на электромобили (точнее уменьшение налоговой льготы), и достаточно активно рассматривается вопрос введения налога на километраж взамен акциза на бензин. Также, с учетом ухудшения израильско-китайских отношений, сложно предсказать потенциал дальнейшего развития "китайского нашествия".

adv_24 m_ar_8

8) 2023 год система страхования на случай патронажного ухода ("битуах сиуди") в Израиле завершает на последнем издыхании. Международные перестраховщики отказались страховать этот вид полисов в Израиле еще несколько лет назад, что положило конец частным страховкам. В этом году выяснилось, что и коллективные страховки через больничные кассы являются убыточными для страховых компаний и больничных касс. Слишком выросла средняя продолжительность жизни, и слишком сильно были облегчены условия реализации страховки. Чтобы спасти ситуацию, Управление по надзору за рынком страхования ужесточило условия выплат и снизило размер самих выплат. Несмотря на это, компания "Феникс" полностью вышла из этих страховок, остальные же продолжат сотрудничество в течение еще одного года. Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар-Симантов считает, что правительству придется национализировать систему страховок по патронажному уходу и финансировать ее за счет специального налога. Кроме того, в этом году вступили в силу две важные реформы в сфере страхования здоровья.

9) Тель-Авивский трамвай, о необходимости которого говорила еще Голда Меир, наконец был пущен в 2023 году, а к его концу даже начал работать более-менее в обещанном режиме. Пока речь идет о красной ветке, две другие будут строиться еще несколько лет. До тех пор жителям Гуш-Дана придется продолжать терпеть перекопанные проспекты и постоянные пробки. Впрочем, от пробок они не избавятся и после пуска всех линий, и даже после строительства метро, которое постепенно проходит этапы проектирования, и уже начинает переходить к процессу изъятия земель и финансового согласования.

10) Под конец 2023 года, со второй попытки, Израильская электрическая компания приватизировала электростанцию "Эшколь" в рамках реформы рынка электроэнергии, и прекратила считаться монополистом на рынке производства электричества. Приведет ли это к снижению цен и улучшению качества обслуживания – покажет время.