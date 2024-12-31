Полиция закрыла на месяц ресторан АКА на Нахлат Биньямин за найм нелегалов
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:50
Сотрудники полицейского участка Лев Тель-Авив в ходе рутинной проверки задержали в ресторане АКА двух жителей Палестинской автономии, работавших в ресторане без разрешения на пребывание в Израиле.
Вместе с ними был задержан для допроса владелец ресторана.
Ресторан, расположенный на улице Нахлат Биньямин в Тель-Авиве, был закрыт на месяц административным приказом начальника Тель-Авивского округа полиции генерал-майора Хаима Саргарофа.