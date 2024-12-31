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Экономика

Полиция закрыла на месяц ресторан АКА на Нахлат Биньямин за найм нелегалов

Нелегалы
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:50
Полиция закрыла на месяц ресторан АКА на Нахлат Биньямин за найм нелегалов
Flash90

Сотрудники полицейского участка Лев Тель-Авив в ходе рутинной проверки задержали в ресторане АКА двух жителей Палестинской автономии, работавших в ресторане без разрешения на пребывание в Израиле.

Вместе с ними был задержан для допроса владелец ресторана.

Ресторан, расположенный на улице Нахлат Биньямин в Тель-Авиве, был закрыт на месяц административным приказом начальника Тель-Авивского округа полиции генерал-майора Хаима Саргарофа.

Экономика
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