Полиция закрыла на месяц ресторан АКА на Нахлат Биньямин за найм нелегалов

Сотрудники полицейского участка Лев Тель-Авив в ходе рутинной проверки задержали в ресторане АКА двух жителей Палестинской автономии, работавших в ресторане без разрешения на пребывание в Израиле.

Вместе с ними был задержан для допроса владелец ресторана.

Ресторан, расположенный на улице Нахлат Биньямин в Тель-Авиве, был закрыт на месяц административным приказом начальника Тель-Авивского округа полиции генерал-майора Хаима Саргарофа.