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Экономика

В последний день года финкомиссия за 2 часа одобрила 4,5 млрд шекелей переводов

Бюджет
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:30
В последний день года финкомиссия за 2 часа одобрила 4,5 млрд шекелей переводов
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета с 08:00 31 декабря 2024 года рассматривает 56 запросов на перераспределение 4,5 миллиардов шекелей из неиспользованных средств госбюджета на 2024 год.

Из этой суммы более миллиарда шекелей предназначены для финансирования ультраортодоксального образования. По утверждению оппозиции, утверждение переводов проводилось с грубым нарушением процедур, 20 блоков документов с информацией о переводах были переданы депутатам только накануне вечером, а часть переводов является нарушением постановлений БАГАЦа.

Напомним, что государственный бюджет на 2024 год утверждался четыре раза, последний раз – две недели назад, в середине декабря.

Экономика
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