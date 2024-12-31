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Экономика

Владелец 14-го канала ИТВ запускает экономический канал на 10-й кнопке

СМИ
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:11
Владелец 14-го канала ИТВ запускает экономический канал на 10-й кнопке
Wikipedia.org. Фото: רחלי אנקרי (זגורי)

1 января 2025 года на 10-й кнопке многоканальных платформ (HOT, Yes, "Селком ТВ" и "Партнер ТВ") начнет транслировать экономический канал.

Владельцем нового канала, который будет работать только в будние дни, является Ицхак Мирилашвили, владеющий также 14-м каналом ИТВ.

Генеральный директор канала – бывший экономический редактор "Исраэль а-Йом" Эран Бар-Таль.

Экономика
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