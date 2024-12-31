Владелец 14-го канала ИТВ запускает экономический канал на 10-й кнопке
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:11
1 января 2025 года на 10-й кнопке многоканальных платформ (HOT, Yes, "Селком ТВ" и "Партнер ТВ") начнет транслировать экономический канал.
Владельцем нового канала, который будет работать только в будние дни, является Ицхак Мирилашвили, владеющий также 14-м каналом ИТВ.
Генеральный директор канала – бывший экономический редактор "Исраэль а-Йом" Эран Бар-Таль.