Владелец 14-го канала ИТВ запускает экономический канал на 10-й кнопке

1 января 2025 года на 10-й кнопке многоканальных платформ (HOT, Yes, "Селком ТВ" и "Партнер ТВ") начнет транслировать экономический канал.

Владельцем нового канала, который будет работать только в будние дни, является Ицхак Мирилашвили, владеющий также 14-м каналом ИТВ.

Генеральный директор канала – бывший экономический редактор "Исраэль а-Йом" Эран Бар-Таль.