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Экономика

Как распределяются 10 шекелей, заплаченных израильтянином за импортируемый продукт

Потребление
время публикации: 31 декабря 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 08:24
Как распределяются 10 шекелей, заплаченных израильтянином за импортируемый продукт
Банк Израиля

Антимонопольное управление опубликовало промежуточные данные из сравнительного отчета по финансовым данным шести крупных игроков на израильском рынке продуктов питания и товаров повседневного потребления за период с 2019 года по середину 2023 года.

Исследование показало, что в предвоенный период, основная часть которого пришлась на пандемию коронавируса, уровень прибыльности импортеров медленно, но неуклонно снижался. За тот же период уровень прибыльности розничных сетей оставался неизменным.

Управление также показало, как распределяются десять шекелей, потраченные среднестатистическим израильтянином на импортный товар.

5,1 шекеля уходят производителю товара, 1,5 шекеля – операционная прибыль импортера (прибыль от текущей деятельности до вычета расходов на финансирование и налогов), 0,9 шекеля – сопутствующие расходы ритейлера (розничной сети), 2,5 шекеля – операционная прибыль ритейлера.

Экономика
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