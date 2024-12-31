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Экономика

"Итуран": количество автоугонов в Израиле выросло на 13%

Автомобили
Организованная преступность
время публикации: 31 декабря 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 06:52
"Итуран": количество автоугонов в Израиле выросло на 13%
Yossi Zeliger/FLASH90

Согласно данным компании "Итуран", в 2024 году было угнано на 13% больше автомобилей, чем в 2023 году.

При этом 66% угонов было осуществлено путем подключения угонщика к диагностическому разъему OBD или с применением сканнера частот. 35% угонов были осуществлены при свете дня.

Самая угоняемая категория автомобилей – джипы и кроссоверы (49%). Далее следуют легковые автомобили (31%), мотоциклы (11%).

50% всех угонов происходят в Гуш-Дане, 18% - в округе Шарон, 10% - в округе Шфела.

Экономика
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