"Итуран": количество автоугонов в Израиле выросло на 13%
время публикации: 31 декабря 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 06:52
Согласно данным компании "Итуран", в 2024 году было угнано на 13% больше автомобилей, чем в 2023 году.
При этом 66% угонов было осуществлено путем подключения угонщика к диагностическому разъему OBD или с применением сканнера частот. 35% угонов были осуществлены при свете дня.
Самая угоняемая категория автомобилей – джипы и кроссоверы (49%). Далее следуют легковые автомобили (31%), мотоциклы (11%).
50% всех угонов происходят в Гуш-Дане, 18% - в округе Шарон, 10% - в округе Шфела.