"Итуран": количество автоугонов в Израиле выросло на 13%

Согласно данным компании "Итуран", в 2024 году было угнано на 13% больше автомобилей, чем в 2023 году.

При этом 66% угонов было осуществлено путем подключения угонщика к диагностическому разъему OBD или с применением сканнера частот. 35% угонов были осуществлены при свете дня.

Самая угоняемая категория автомобилей – джипы и кроссоверы (49%). Далее следуют легковые автомобили (31%), мотоциклы (11%).

50% всех угонов происходят в Гуш-Дане, 18% - в округе Шарон, 10% - в округе Шфела.