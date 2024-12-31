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Экономика

Тель-Авивскую биржу синхронизируют с мировыми

Минфин
Биржа
время публикации: 31 декабря 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 07:10
Тель-Авивскую биржу синхронизируют с мировыми
Miriam Alster/FLASH90

Министр финансов Бецалель Смотрич дал разрешение на изменение расписания торгов на Тель-Авивской фондовой бирже с целью его синхронизации с мировым расписанием.

С 2026 торги в Тель-Авиве будут проходить с понедельника по пятницу, как на большинстве мировых торговых площадок, а не с воскресенья по четверг.

По пятницам торги будут заканчиваться в 14:00, а не в 17:00.

Изменение расписания должно помочь с привлечением иностранных инвесторов и с включением Тель-Авивской биржи в международные индексы.

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