Тель-Авивскую биржу синхронизируют с мировыми

Министр финансов Бецалель Смотрич дал разрешение на изменение расписания торгов на Тель-Авивской фондовой бирже с целью его синхронизации с мировым расписанием.

С 2026 торги в Тель-Авиве будут проходить с понедельника по пятницу, как на большинстве мировых торговых площадок, а не с воскресенья по четверг.

По пятницам торги будут заканчиваться в 14:00, а не в 17:00.

Изменение расписания должно помочь с привлечением иностранных инвесторов и с включением Тель-Авивской биржи в международные индексы.