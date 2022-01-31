Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 11:44

"Гистадрут" и объединение стройподрядчиков открывают школу строительных специальностей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Гистадрут" и объединение стройподрядчиков открывают школу строительных специальностей

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), объединение строительных подрядчиков и объединение ремонтных подрядчиков объявили о создании школы подготовки специалистов строительных и сопутствующих специальностей.

Школа будет действовать в сотрудничестве с министерством экономики.

В школе планируется готовить электриков, сантехников, специалистов по установке кондиционеров, операторов строительной техники, слесарей, сварщиков, маляров, младших инженеров, прорабов, специалистов по технике безопасности, монтажников и т.д.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:57 С 1 февраля цена на электричество возрастет почти на 6%
11:44 "Гистадрут" и объединение стройподрядчиков открывают школу строительных специальностей
10:26 Meta сворачивает разрабатывавшийся в Израиле проект Express WiFi, улучшавший доступ к интернету в развивающихся странах
08:56 L'Oreal закрывает фабрику в Мигдаль а-Эмеке
08:14 Либерман и Барбивай потребовали от импортеров не повышать цены на продукты питания
07:41 Объявлены победители тендеров на строительство двух линий Тель-Авивского трамвая. Китайская заявка отклонена
11:21 В феврале бензин подорожает до 6,71 шекеля за литр
10:46 После публикации данных о рекордной инфляции Эрдоган уволил главу ЦСБ
16:13 Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 марта начнет летать в Израиль
15:09 Итоги валютных торгов: курс евро понизился, курс доллара не изменился
Загрузка...