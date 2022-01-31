"Гистадрут" и объединение стройподрядчиков открывают школу строительных специальностей
Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), объединение строительных подрядчиков и объединение ремонтных подрядчиков объявили о создании школы подготовки специалистов строительных и сопутствующих специальностей.
Школа будет действовать в сотрудничестве с министерством экономики.
В школе планируется готовить электриков, сантехников, специалистов по установке кондиционеров, операторов строительной техники, слесарей, сварщиков, маляров, младших инженеров, прорабов, специалистов по технике безопасности, монтажников и т.д.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день