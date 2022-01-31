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NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 10:26

Meta сворачивает разрабатывавшийся в Израиле проект Express WiFi, улучшавший доступ к интернету в развивающихся странах

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Meta сворачивает разрабатывавшийся в Израиле проект Express WiFi, улучшавший доступ к интернету в развивающихся странах

Корпорация Meta начала уведомлять своих партнеров в Латинской Америке, Африке и Азии о прекращении работы над проектом Express WiFi, направленным на улучшение доступа к интернету в развивающихся странах.

Проект Express WiFi был одним из флагманских проектов израильского департамента Meta. В рамках проекта сотовые операторы, провайдеры интернет-инфраструктуры и спутниковой связи получали возможность быстрого, дешевого и масштабного развертывания сетей связи с подключением через Wi-Fi.

Среди прочего, такие сети развернуты в Бразилии, Аргентине, Индии, Индонезии, Уганде, Таиланде, Южной Африке и т.д.


Персонал израильской команды, которая отвечала за Exprexx WiFi, будет распределен между другими проектами Meta, осуществляемыми из Израиля.

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