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NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 08:56

L'Oreal закрывает фабрику в Мигдаль а-Эмеке

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Компания L'Oreal объявила о прекращении работы и закрытии своей фабрики в Мигдаль а-Эмеке, на котором работают около 50 человек, с лета 2022 года.


Причина закрытия фабрики – изменения в регуляции Европейского союза касательно использования некоторых химических компонентов, замена которых на другие привела к снижению производительности завода на 80% из-за необходимости ужесточить технику безопасности (новые вещества входят в категорию легковоспламеняющихся).

Компания L'Oreal представлена в Израиле дочкой L'Oreal Israel со штатом около 1100 работников в Кейсарии, где расположен оптовый склад, Нетании и Мигдаль а-Эмеке.

Работникам фабрики было предложено перевестись на работу в Кейсарию на новые должности, однако большинство работников отклонили это предложение из-за резкого увеличения расстояния до работы и необходимости проходить переквалификацию.

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