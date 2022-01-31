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NEWSru.co.il :: Экономика31 января 2022 г., 08:14

Либерман и Барбивай потребовали от импортеров не повышать цены на продукты питания

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Либерман и Барбивай потребовали от импортеров не повышать цены на продукты питания

Министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай направили импортерам и производителям продуктов питания письмо с требованием не повышать цена на продукцию.

Письмо с призывом "проявить ответственность в это тяжелое время и объявить об отмене подорожаний" было адресовано руководству компаний, которые в последний месяц объявили о повышении цен – "Шастович", "Дипломат", "Осем", "Штраус" и т.д.

"Повышение цен в эти дни является циничным и наносит ущерб жителям страны", -подчеркивают министры, напоминая все, что было сделано для преодоления кризиса, и добавляя, что "усилий правительства недостаточно, необходимо сотрудничество других крупных игроков на рынке".


Министры также напоминают, что импортеры и производители в последние годы получали дополнительную выгоду от укрепления курса шекеля, однако не торопились делиться ею с потребителями, и что в 2020-2021 годах все означенные компании выплачивали своим акционерам щедрые дивиденды, а их прибыльность в Израиле существенно превысила их же показатели в других странах.

Завершаются письма обещанием внимательно следить за уровнем цен для израильского потребителя и "не колебаться принимать меры, необходимые для обеспечения честной и конкурентной экономики".

Видимо в качестве намека среди получателей писем была указана директор антимонопольтного управления Михаль Коэн

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