Компания "Штраус" в ответ на письмо Либермана и Барбивай заявила, что не намерена повышать цены в Израиле

Компания "Штраус" в ответ на требование министра финансов Авигдора Либермана и министра экономики Орны Барбивай воздержаться от повышения цен, заявила, что она в ближайшее время не намерена изменять цены на свою продукцию.

По информации сайта "Мако" письмо было подписано генеральным директором "Штраус" Гиорой Бардеаи в нем говорится: "Вопреки сложившему впечатлению, компания "Штраус" не объявляла о намерении поднять цены в Израиле. "Штраус" продолжает придерживаться проводимой в последнее десятилетие политики, согласно которой повышение средств является крайним шагом".

В письме указывается, что в последнее десятилетие компания не только не повышала цены на свою продукцию, но и снижала на некоторые товары. "В последние годы мы много раз повторяли, что сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать необходимости повышать цены. И мы так поступали. Все это является частью политики компании, которая считает себя глубоко укоренившейся в Израиле".

Отметим, что обещание не повышать цены касается только продукции, производимой на заводах в Израиле.

Отметим, что в понедельник, 31 января, письма с требованием не повышать цены были отправлены Либерманом и Барбивай компаниям "Шастович", "Дипломат", "Осем", "Штраус" и т.д.

Министры напомнили, что импортеры и производители в последние годы получали дополнительную выгоду от укрепления курса шекеля, однако не торопились делиться ею с потребителями, и что в 2020-2021 годах все означенные компании выплачивали своим акционерам щедрые дивиденды, а их прибыльность в Израиле существенно превысила их же показатели в других странах.

Завершались письма обещанием внимательно следить за уровнем цен для израильского потребителя и "не колебаться принимать меры, необходимые для обеспечения честной и конкурентной экономики". И, видимо, в качестве намека среди получателей писем была указана директор антимонопольтного управления Михаль Коэн.