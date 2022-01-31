Объявлены победители тендеров на строительство двух линий Тель-Авивского трамвая. Китайская заявка отклонена
Государственная компания НЕТА объявила победителей тендеров на строительство "зеленой" и "фиолетовой" линий Тель-Авивского скоростного трамвая.
Объявление победителей два года откладывалось из-за задержек в расселении Кфар-Шалема, дома которого расположены на маршруте следования одной из линий.
"Зеленую" линию трамвая будет прокладывать консорциум в составе французской компании "Альстом", а также израильских компаний "Дан" и "Электра". Линия должна соединить Холон и Ришон ле-Цион с центром Тель-Авива, Тель-Авивским университетом, промышленной зоной Герцлии и Кирьят-Атидим. Протяженность линии, на которой будут 63 остановки, составит 39 километров. Четыре остановки будут подземными. Стоимость прокладки – 20 миллиардов шекелей, срок пуска – 2027-2028 годы.
"Фиолетовую" линию будет прокладывать консорциум из испанской CAF и израильской "Шафир Андаса". Линия должна соединить Кирьят-Оно и Йегуд с центром Тель-Авива, пройдя через университет Бар-Илан, больницу "Шиба", рынок "Кармель". Протяженность линии – 27 километров, на которых будут 45 остановок. Стоимость прокладки – 10 миллиардов шекелей, срок пуска – 2026 год.
Заявка консорциума в составе китайской государственной компании CRCC и израильских компаний "Эгед" и "Шихун ве-Бинуй", претендовавшего на строительство обеих линий, была отклонена, как слишком дешевая за гранью экономической целесообразности.
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