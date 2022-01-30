В феврале бензин подорожает до 6,71 шекеля за литр

С 1 февраля стоимость литра бензина с октановым числом 95 повысится на 34 агорот до 6,71 шекеля за литр при самообслуживании.

Стоимость обслуживания останется неизменной – 21 агора за литр.

Основной причиной резкого подорожания стало ослабление курса шекеля по отношению к доллару в последние дни. До сих пор сильный шекель в некоторой степени компенсировал глобальный рост цен на нефть.

Напомним, в декабре бензин подешевел на 24 агоры за литр. В январе - еще на одну агору.