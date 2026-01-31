Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache на сумму около 3,8 миллиарда долларов.

Также одобрена еще одна сделка по продаже легких боевых машин (JLTV) и сопутствующего оборудования на сумму около 1,98 миллиарда долларов.

Был также заключен третий военный контракт на сумму 740 миллионов долларов на поставку силовых установок для бронетранспортеров "Намер" (без трансмиссий) и комплексную логистическую поддержку.

Основным подрядчиком по первой сделке является компания AM General, подрядчиками по продаже вертолетов выступают компании Boeing и Lockheed Martin.