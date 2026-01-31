x
Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache

время публикации: 31 января 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 07:38
AP Photo/John Bazemore

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache на сумму около 3,8 миллиарда долларов.

Также одобрена еще одна сделка по продаже легких боевых машин (JLTV) и сопутствующего оборудования на сумму около 1,98 миллиарда долларов.

Был также заключен третий военный контракт на сумму 740 миллионов долларов на поставку силовых установок для бронетранспортеров "Намер" (без трансмиссий) и комплексную логистическую поддержку.

Основным подрядчиком по первой сделке является компания AM General, подрядчиками по продаже вертолетов выступают компании Boeing и Lockheed Martin.

