Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache
время публикации: 31 января 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 07:38
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Израилю вертолетов Apache на сумму около 3,8 миллиарда долларов.
Также одобрена еще одна сделка по продаже легких боевых машин (JLTV) и сопутствующего оборудования на сумму около 1,98 миллиарда долларов.
Был также заключен третий военный контракт на сумму 740 миллионов долларов на поставку силовых установок для бронетранспортеров "Намер" (без трансмиссий) и комплексную логистическую поддержку.
Основным подрядчиком по первой сделке является компания AM General, подрядчиками по продаже вертолетов выступают компании Boeing и Lockheed Martin.