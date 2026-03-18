19-й день войны "Рычание льва": погибшие в результате ракетной атаки в Рамат-Гане

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 18 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 8000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 18 дней войны атаковала более 7000 целей, уничтожены свыше 100 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

19-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 18.03.2026

03:00

Ракетный обстрел из Ирана. Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля – в Негеве, включая Беэр-Шеву, и на побережье Мертвого моря, а также в Араве и Иудее. МАДА: раненых нет, одна женщина получила легкую травму по пути в убежище.

Иранская ракета упала на территории авиабазы "Аль-Минхад" в Объединенных Арабских Эмиратах, где, помимо прочих, дислоцированы австралийские военные. Никто не пострадал, но незначительный ущерб был причинен.

Иракские источники сообщают, что ВВС США атаковали объекты проиранских шиитских милиций в Аль-Суайре, провинция Уасит (восточный Ирак, около границы с Ираном).

В Эрбиле, на севере Ирака, иранский беспилотник-камикадзе нанес удар по штаб-квартире курдов, сообщают иракские источники.

Израильские ВВС снова атаковали цели в южных пригородах Бейрута, сообщает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

"Аль-Маядин": после предупреждения ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанской деревне Аль-Акбия (между Сайдой и Тиром).

Министерство здравоохранения Ливана: в результате ночных ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Бейруте не менее шести убитых и 24 раненых.

02:00

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана. Сообщается о не менее десяти авиаударов. В частности, были атакованы цели в деревне Канарит, южнее Сайды (Сидона).

В Багдаде снова беспилотником было атаковано посольство США.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Мисгав Ам, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 18 марта израильские ВВС атаковали цели в Баальбеке, на востоке Ливана. Предварительно: не менее четырех убитых, семь раненых.

В Бейруте снова были слышны взрывы. Судя по имеющимся данным, ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в столице Ливана. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что был атакован жилой дом в районе Зукак аль-Блат в Бейруте. Не менее трех убитых.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские силы применили несколько 5000-фунтовых проникающих боеприпасов по укрепленным иранским ракетным объектам на побережье Ирана вблизи Ормузского пролива. В заявлении CENTCOM сказано, что на этих позициях находились противокорабельные крылатые ракеты, которые представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

В результате падения ракеты-перехватчика значительный ущерб был причинен железнодорожной станции Савидор-Мерказ в Тель-Авиве. Повреждены платформы. О пострадавших не сообщается. Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о временной приостановке железнодорожного сообщения по всей стране. Для пассажиров организованы подвозки между станциями Герцлия, Тель-Авив – Савидор Мерказ и аэропорт Бен-Гурион.

00:00

Ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Самарии, Лахише. Затем сирены повторно прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. После чего сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Самарии, районе Мертвого моря, Лахише. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом": два человека погибли в Рамат-Гане, где в результате разрыва суббоеприпаса иранской ракеты была в значительной степени разрушена квартира. Погибли пожилые мужчина и женщина (примерно 70 лет). Полиция Израиля дополняет: пять человек получили легкие ранения. МАДА: один человек получил легкие ранения в Бней-Браке, трое – в Кафр-Касеме. Также, как сообщают спасательные службы, значительный ущерб был причинен железнодорожной станции Савидор-Мерказ.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 19 человек: 18 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

15. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

16. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

17. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.