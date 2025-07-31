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Экономика

Чехия пригрозила отменить платежи за французские гаубицы из-за несоответствия требованиям

Оборонка
Франция
Чехия
время публикации: 31 июля 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 11:13
Чехия пригрозила отменить платежи за французские гаубицы из-за несоответствия требованиям
Wikipedia.org. Фото: Thomas Dahlstrøm Nielsen

Директор управления оборонных закупок в министерстве обороны Чехии Любор Кудлека направил французской оборонной компании KNDS уведомление о намерении остановить платежи за приобретенные у нее 62 самоходные гаубицы Caesar 8×8.

Чехия уже заплатила за гаубицы более 7 миллиардов крон (315 миллионов долларов), и еще 1 миллиард крон (45 миллионов долларов) должен быть выплачен в течение 2025 года.

Министр обороны Яна Чернохова сообщила правительству страны в начале июля, что программа стоимостью 450 миллионов долларов столкнулась с "серьезными проблемами", которые могут привести к задержкам поставок или даже отмене контракта.

Дочерняя компания KNDS — Nexter, первоначальный разработчик системы Caesar, поставляла версию 6×6 более 20 лет для Франции и более чем 10 других стран без происшествий. Однако новая платформа 8×8 — разработанная для соответствия датским и чешским требованиям — оказалась проблематичной.

Проведенные Чехией испытания двух прототипов выявили множественные проблемы. Что еще более серьезно, французский производитель не предоставил данные по взаимодействию между орудием и боеприпасами, необходимую для интеграции французского орудия, немецкой системы управления огнем Adler III и чешских боеприпасов.

Следует отметить, что Дания, заказавшая 19 таких систем, отменила свои планы из-за задержек и технических проблем.

Марокко, также использовавшее гаубицы Caesar, в итоге отказалось от расширения контракта и купило израильские орудия Atmos 2000.

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