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Экономика

Управление госкомпаний требует закрыть компанию по очистке почвы в округе Шарон как неэффективную

Экология
Оборонка
Минобороны
Госсектор
время публикации: 31 июля 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 10:09
Управление госкомпаний требует закрыть компанию по очистке почвы в округе Шарон как неэффективную
Yaniv Nadav/Flash90

Директор управления госкомпаний Рои Кахлон обратился к министру обороны Исраэлю Кацу и министру Давиду Амсалему, в ведении которого находится управление, с просьбой утвердить закрытие компании "Нецер а-Шарон" и передачу зоны ее ответственности государственной компании по экологическим услугам.

Компания "Нецер а-Шарон" была создана в 2015 году в процессе приватизации концерна "Израильская военная промышленность" (IMI). Ей была передана ответственность за очистку почвы на месте заводов IMI в округе а-Шарон.

Штат компании – 7 человек, совокупный бюджет, выделенный государством – 150 миллионов шекелей. За десять лет существования компания выполнила только 65% поставленных перед ней задач, а выполнение некоторых задач еще не начиналось. За эти годы было потрачено 100 миллионов шекелей, из которых 63 миллиона шекелей пошли не на работы по очистке земель, а на административные расходы – зарплаты, гонорары консультантов, аренду помещений, автопарк и т.д.

Согласно Кахлону, компания "не только не реализует поставленные перед ней задачи, но фактически растрачивает общественные средства".

Следует отметить, что это не первая попытка закрыть "Нецер а-Шарон". Предыдущий директор управления Янки Квинт еще в 2018 году хотел влить ее в компанию по предоставлению экологических услуг, однако этот шаг был заблокирован министерством обороны.

Компания по предоставлению экологических услуг занимается проектами по очистке почв по всей стране, включая территории полигонов и военных баз.

Экономика
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