Комиссия Нагеля рекомендует потратить 25 млрд шекелей госсредств на развитие ИИ-технологий
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:11
Комиссия по формированию государственной политики в сфере искусственного интеллекта под председательством профессора Яакова Нагеля рекомендует выделить 25 миллиардов шекелей государственных средств на развитие отрасли ИИ-технологий.
Следует подчеркнуть, что данная комиссия не связана с комиссией по формированию долгосрочной оборонной политики во главе с профессором Нагелем, отвечавшей за формирование десятилетнего бюджета министерства обороны.
Также стоит отметить, что подобная рекомендация не входила в мандат комиссии, официальной задачей которой было определить, следует ли создавать в министерстве главы правительства национальный штаб ИИ-технологий, и если да, то как он должен выглядеть и работать.