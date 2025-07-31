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Экономика

Трамп продлил ультиматум Мексике на 90 дней

США
Дональд Трамп
Импорт и экспорт
Мексика
время публикации: 31 июля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 21:30
Трамп продлил ультиматум Мексике на 90 дней
AP Photo/Matt Rourke

За несколько часов до истечения крайнего срока президент США Дональд Трамп объявил о продлении ультиматума, предъявленного Мексике.

На текущий момент размер пошлины на импорт из Мексики составляет 25%, однако если не будет прорыва на торговых переговорах между странами, Трамп угрожает повысить пошлину до 50%.

"Мы договорились продлить на 90 дней соглашение, которое действует на текущий смомент", — написал Трамп в посте в сети Truth Social, - "то есть: Мексика будет продолжать платить пошлину в 25% на фентанил, 25% на другие продукты и 50% на сталь, алюминий и медь".

По словам Трампа, решение о продлении текущего соглашения было принято после "очень успешного" телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Мы все лучше узнаем и понимаем друг друга", — написал он, добавив, что "переговоры с Мексикой отличаются от переговоров с другими странами из-за проблем и преимуществ наличия общей границы".

Президент США утверждает, что Мексика согласилась "немедленно отменить торговые барьеры в нескольких отраслях, не связанные с пошлинами", однако не уточнил, какие ограничения будут отменены.

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