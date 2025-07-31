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Экономика

Два израильских ИИ-стартапа мобилизовали по 100 миллионов долларов

ИИ
Хайтек
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:44
Два израильских ИИ-стартапа мобилизовали по 100 миллионов долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Две израильские стартап-компании, действующие в сфере технологий искусственного интеллекта, объявили о завершении раундов мобилизаций на сумму 100 миллионов долларов каждая.

Компания Noma Security, созданная в 2023 году выходцами из подразделения военной разведки 8200, провела раунд Б, доведя общую мобилизацию капитала до 132 миллионов долларов.

Компания занимается разработкой платформы безопасности для ИИ-агентов путем мониторинга уязвимостей, приоритезации рисков и т.д.

Компания Carbyne, созданная в 2015 году, занимается управлением центрами экстренной связи для служб спасения с помощью ИИ-технологий.

Экономика
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