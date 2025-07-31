Два израильских ИИ-стартапа мобилизовали по 100 миллионов долларов
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:44
Две израильские стартап-компании, действующие в сфере технологий искусственного интеллекта, объявили о завершении раундов мобилизаций на сумму 100 миллионов долларов каждая.
Компания Noma Security, созданная в 2023 году выходцами из подразделения военной разведки 8200, провела раунд Б, доведя общую мобилизацию капитала до 132 миллионов долларов.
Компания занимается разработкой платформы безопасности для ИИ-агентов путем мониторинга уязвимостей, приоритезации рисков и т.д.
Компания Carbyne, созданная в 2015 году, занимается управлением центрами экстренной связи для служб спасения с помощью ИИ-технологий.