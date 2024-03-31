Отчет Банка Израиля за 2023 год: экономика быстро адаптируется к влиянию войны

Банк Израиля опубликовал отчет об экономике страны за 2023 год, в котором перечислены все экономические события и аспекты, повлиявшие на экономическое развитие Израиля в ушедшем году. В соответствии с этим документом, прошлый год прошел под влиянием двух очень значительных событий – продвижения правительством судебной реформы, а также "черной субботы" и войны "Железные мечи".

ВВП вырос в 2023 году всего на 2%, что говорит о нулевом приросте на душу населения. В последнем квартале ушедшего года ВВП снизился на 5,6% в связи с последствиями войны, эвакуации населения севера и юга, прекращения работы множества предприятий и снижения объема работы на многих других.

Уровень инфляции, составившей в начале года 5,4%, под влиянием ограничительной монетарной политики правительства снизился до 3% к концу года – до верхней планки целевой инфляции, заложенной в государственный бюджет. Продолжился процесс повышения процентной ставки Банка Израиля, начавшийся в апреле 2022 года после длительной стабилизации: в первом полугодии 2023 года процентная ставка была повышена на 1,5 процентных пункта до 4,75%.

Повышение процентных ставок перед войной привело к снижению уровня потребления и росту частных сбережений. Сократились темпы кредитования малого бизнеса и объемы потребительских кредитов. На рынке недвижимости продолжался спад, снизились цены на квартиры. До середины года стоимость аренды росла, затем рост начал замедляться.

В начале войны было полностью прекращено использование палестинских рабочих во всех отраслях экономики, что сильно повлияло, прежде всего, на строительную отрасль и на промышленность.

Увеличение бюджета на военные нужды в 2023-2024 годах уже достигло отметки в 100 миллиардов шекелей. С началом войны риски кредитования Израиля возросла, однако впоследствии рост рисков снизился. Если в начале войны курс шекеля начал снижаться, то затем он выправился и вернулся к довоенному уровню.

Сразу после начала войны Банк Израиля сообщил о намерении продать облигации на сумму 30 миллиардов долларов. Правительство и Банк Израиля приняли ряд мер в области кредитования, ориентированных на малый бизнес и на домашние хозяйства, пострадавшие от войны. Специалисты ожидают, что последствия войны на экономику сохранятся в среднесрочной перспективе, и из-за дополнительных затрат на реабилитацию потребуются дополнительные бюджетные корректировки, которые позволят предотвратить увеличение соотношения государственного долга к ВВП.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу получил отчет Банка Израиля за 2023 год во время встречи с управляющим Банком Израиля профессором Амиром Яроном, состоявшейся в конце минувшей недели. "Основные данные свидетельствуют прежде всего о весьма обнадеживающих признаках быстрого восстановления как уровня заработной платы, так и занятости, – прокомментировал Нетаниягу этот отчет. – Что касается кредитных карт, то здесь ожидаемые показатели были превышены еще даже до войны. Конечно, есть и нерешенные задачи, но думаю, что имеются доказательства того, что экономика сильна, что ее оживление, подобное имевшему место в прошлом после войн и кризисов в сфере безопасности, происходит прямо сейчас. Я считаю, это хороший и обнадеживающий признак".

"Нам необходимо адаптировать оборонный бюджет к потребностям, выявившимся в этой войне, они и в мире существуют, – добавил глава правительства. – Мы должны быть гораздо более независимыми в производстве необходимого нам вооружения. Мы сделаем это, но сделаем очень ответственно и разумно, чтобы Израиль стал независимым. Мы понимаем, что нам необходимо быть невосприимчивыми к внешнему давлению, потому что надо принимать собственные решения. Один из способов сделать это – сильная экономика, которую мы здесь построили и продолжим строить".

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