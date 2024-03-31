В полночь бензин подорожает до 7,72 шекелей за литр

В ночь с 31 марта на пятницу 1 апреля в Израиле вновь подорожает бензин. Цена за литр бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составит на автозаправочных станциях 7,72 шекеля, что на 21 агору дороже мартовских цен.

Стоимость литра бензина при полном обслуживании заправщиком дороже на 22 агоры.

Стоит отметить, что это самая высокая цена на автомобильное топливо с июля 2022 года, когда литр бензина при самообслуживании стоил 8,08 шекеля. Основной причиной названо повышение на 6,5% цен на топливо в Средиземноморском регионе.