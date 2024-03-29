Продлена защита израильских банков от преследования за операции с ПА

Несмотря на противодействие министра финансов Бецалеля Смотрича, продлено действие документа, предоставляющего банкам "Апоалим" и "Дисконт" защиту от исков по обвинению в финансировании террора в связи с финансовыми операциями, осуществляемыми этими банками с структурами Палестинской автономии. Об этом сообщает "Калькалист".

Напомним, в середине марта Бецалель Смотрич отказался продлевать действие этого документа. Шаг Смотрича стал ответом на решение министерства финансов США ввести экономические санкции против двух поселенческих форпостов в Иудее и Самарии и семи израильских граждан.

Документ о защите от исков, ежегодно подписываемый министром финансов Израиля, является окольным путем с целью обойти антитеррористическое законодательство США в финансовых контактах с Палестинской автономией.

29 марта министерство финансов США выпустило письменное разъяснение, в котором подчеркнуло, что санкции не подразумевали полное блокирование банковских счетов жителей поселений Иудеи и Самарии, включенных в санкционные списки.