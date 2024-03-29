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Экономика

Продлена защита израильских банков от преследования за операции с ПА

время публикации: 29 марта 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 18:16
Продлена защита израильских банков от преследования за операции с ПА
Yonatan Sindel/Flash90

Несмотря на противодействие министра финансов Бецалеля Смотрича, продлено действие документа, предоставляющего банкам "Апоалим" и "Дисконт" защиту от исков по обвинению в финансировании террора в связи с финансовыми операциями, осуществляемыми этими банками с структурами Палестинской автономии. Об этом сообщает "Калькалист".

Напомним, в середине марта Бецалель Смотрич отказался продлевать действие этого документа. Шаг Смотрича стал ответом на решение министерства финансов США ввести экономические санкции против двух поселенческих форпостов в Иудее и Самарии и семи израильских граждан.

Документ о защите от исков, ежегодно подписываемый министром финансов Израиля, является окольным путем с целью обойти антитеррористическое законодательство США в финансовых контактах с Палестинской автономией.

29 марта министерство финансов США выпустило письменное разъяснение, в котором подчеркнуло, что санкции не подразумевали полное блокирование банковских счетов жителей поселений Иудеи и Самарии, включенных в санкционные списки.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2024

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Смотрич отказался продлевать защиту израильских банков от преследования за операции с ПА