x
31 марта 2024
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2024
|
31 марта 2024
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Экономика

Вернувшиеся домой эвакуированные получат выплату на обустройство: от 7680 до 15360 шекелей

время публикации: 31 марта 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 17:45
Вернувшиеся домой эвакуированные получат выплату на обустройство: от 7680 до 15360 шекелей
Nati Shohat/Flash90

Парламентская комиссия по вопросам труда и социального обеспечения обсудила проект выплат возвращающимся домой из эвакуации израильтянам единоразового пособия на обустройство.

Возвращающиеся будут разделены на две категории: те, кто вернулся домой до 17 марта, получат 15360 шекелей, а те, кто вернутся домой до 1 апреля, получат по 7680 шекелей. Выплаты будут перечислены тем, кто вернулся в населенные пункты, возвращение которых разрешено службами безопасности.

Сумма платежа рассчитывается по следующей формуле: 200 шекелей в день на взрослого и 100 шекелей в день на ребенка за каждый день с 1 января или со дня возвращения эвакуированных домой (наиболее поздний из двух вариантов) и до завершения срока предоставления льготы – 29 февраля.

Отмечается, что жители населенных пунктов, возвращение в которые признано безопасным, смогут продолжить оставаться в центрах эвакуации в отелях, однако сумма предназначающейся им выплаты будет уменьшаться.

Председатель комиссии депутат Исраэль Айхлер ("Яхадут а-Тора") призвал министерство финансов и "Битуах Леуми" перечислить эти выплаты эвакуированным еще до наступления Песаха.

Newsru.co.il в приложениях

- Android

- iOS

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2024

Студенты из Сдерота и Кирьят-Шмоны подали иск в БАГАЦ против государства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 января 2024

"Битуах Леуми" публикует отчет об оказанной за 100 дней помощи пострадавшим "черной субботы" и войны "Железные мечи"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 января 2024

Подписано соглашение о выплате зарплаты отсутствовавшим на работе из-за войны сотрудникам
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 декабря 2023

Налоговое управление открыло прием заявок на дополнительную выплату для эвакуированных