Вернувшиеся домой эвакуированные получат выплату на обустройство: от 7680 до 15360 шекелей

Парламентская комиссия по вопросам труда и социального обеспечения обсудила проект выплат возвращающимся домой из эвакуации израильтянам единоразового пособия на обустройство.

Возвращающиеся будут разделены на две категории: те, кто вернулся домой до 17 марта, получат 15360 шекелей, а те, кто вернутся домой до 1 апреля, получат по 7680 шекелей. Выплаты будут перечислены тем, кто вернулся в населенные пункты, возвращение которых разрешено службами безопасности.

Сумма платежа рассчитывается по следующей формуле: 200 шекелей в день на взрослого и 100 шекелей в день на ребенка за каждый день с 1 января или со дня возвращения эвакуированных домой (наиболее поздний из двух вариантов) и до завершения срока предоставления льготы – 29 февраля.

Отмечается, что жители населенных пунктов, возвращение в которые признано безопасным, смогут продолжить оставаться в центрах эвакуации в отелях, однако сумма предназначающейся им выплаты будет уменьшаться.

Председатель комиссии депутат Исраэль Айхлер ("Яхадут а-Тора") призвал министерство финансов и "Битуах Леуми" перечислить эти выплаты эвакуированным еще до наступления Песаха.

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