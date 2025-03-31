1 апреля вступает в силу новый порядок реструктуризации ипотеки

Во вторник, 1 апреля, с годичной задержкой вступают в силу новые правила реструктуризации ипотечных кредитов, подготовленные Банком Израиля еще в 2023 году, но отложенные из-за войны.

Новые правила существенно облегчают реструктуризацию ипотеки с ее переводом в другой банк, отменяя значительную часть бюрократических процедур и перекладывая ответственность за другую часть на сами банки.

Данный шаг призван усилить конкуренцию на рынке реструктуризации ипотек, ослабив зависимость клиентов от своего ипотечного банка.

Согласно данным Банка Израиля, в 2024 году внутри банков были реструктуризированы ипотеки на 33 миллиарда шекелей, тогда как с переходим из банка в банк – всего на 5,7 миллиарда шекелей. Причиной такого дисбаланса являлось, среди прочего, значительное число бюрократических препон, из-за которых клиенты предпочитали остаться в своем банке даже несмотря на возможность получения более выгодных условий в другом банке, или же вовсе отказывались от реструктуризации.