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Экономика

1 апреля вступает в силу новый порядок реструктуризации ипотеки

Банк Израиля
Недвижимость
время публикации: 31 марта 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 22:47
1 апреля вступает в силу новый порядок реструктуризации ипотеки
Flash90 Yonatan Sindel/Flash90

Во вторник, 1 апреля, с годичной задержкой вступают в силу новые правила реструктуризации ипотечных кредитов, подготовленные Банком Израиля еще в 2023 году, но отложенные из-за войны.

Новые правила существенно облегчают реструктуризацию ипотеки с ее переводом в другой банк, отменяя значительную часть бюрократических процедур и перекладывая ответственность за другую часть на сами банки.

Данный шаг призван усилить конкуренцию на рынке реструктуризации ипотек, ослабив зависимость клиентов от своего ипотечного банка.

Согласно данным Банка Израиля, в 2024 году внутри банков были реструктуризированы ипотеки на 33 миллиарда шекелей, тогда как с переходим из банка в банк – всего на 5,7 миллиарда шекелей. Причиной такого дисбаланса являлось, среди прочего, значительное число бюрократических препон, из-за которых клиенты предпочитали остаться в своем банке даже несмотря на возможность получения более выгодных условий в другом банке, или же вовсе отказывались от реструктуризации.

Экономика
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