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Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Израиля на прежнем уровне

Финансы
Рейтинги
время публикации: 31 марта 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 21:34
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Израиля на прежнем уровне
AP Photo/Henny Ray Abrams

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной валюте на уровне А, подтвердив негативный прогноз, свидетельствующий о возможности снижения рейтинга в краткосрочной перспективе.

Компания сообщила, что ее решение отражает баланс между сильными и слабыми сторонами израильской экономики: с одной стороны – диверсифицированная гибкая экономика, умеющая создавать триггеры роста, положительный внешнеторговый баланс, а с другой – высокий уровень внешнего долга, высокие геополитические риски и политическая нестабильность.

Напомним, что ранее агентство Moody's также оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений, не став публиковать при этом формального подтверждения. При этом рейтинг по версии Moody's на две ступени ниже, чем Fitch, и также с негативным прогнозом.

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