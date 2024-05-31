Таиланд удвоил срок действия туристической визы для израильтян и ввел "визу кочевника"

Правительство Таиланда утвердило решение о расширении списка стран, туристы из которых смогут въехать в страну без необходимости в предварительном получении визы, с 57 до 93. Кроме того, срок пребывания таких туристов в стране увеличен с 30 до 60 дней.

Израиль входит в число стран, туристам из которых не требуется предварительного получения визы или получения визы на пограничном переходе, при условии, что у них есть при себе билеты на вылет из Таиланда до истечения срока безвизового пребывания. Новое решение правительства Таиланда позволит израильтянам удвоить максимальное время безвизового пребывания в стране.

Кроме того, правительство Таиланда утвердило решение о введении визы "цифрового кочевника", выдаваемой сроком на пять лет и дающей возможность работать из Таиланда в течение 180 дней в году.

Для получения визы необходимо быть старше 20 лет и подтвердить наличие финансовых резервов в размере 500000 батов (13,6 тысяч долларов). Наличие данной визы не позволяет работать на таиландские компании и предназначена только для тех, кто работает удаленно.