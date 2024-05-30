x
30 мая 2024
|
последняя новость: 22:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2024
|
30 мая 2024
|
последняя новость: 22:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Потребительская корзина в Израиле подорожала за год на 6%

время публикации: 30 мая 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 22:33
Потребительская корзина в Израиле подорожала за год на 6%
Flash90/Abed Rahim Khatib

Потребительский совет провел регулярную проверку цен 770 наиболее популярных наименований товаров, продаваемых в израильских сетях розничной торговли.

Данные проверки показали рост цен на 2% по сравнению с проверкой, проведенной в феврале 2024 года, перед началом пасхальных мероприятий, и на 6% по сравнению с маем 2023 года.

В 2023 году проверка показала, что потребительская корзина подорожала на 5% по сравнению с показателями 2022 года.

Следует отметить, что на текущий момент уровень годовой инфляции составляет 2,8%. То есть подорожание потребительской корзины более чем вдвое превышает уровень инфляции.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 мая 2024

Инфляция в США и Израиле, права семей и вечная бюрократия. Экономический обзор за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 апреля 2024

Индекс цен в марте вырос на 0,6%, инфляция достигла 2,7%