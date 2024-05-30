Потребительская корзина в Израиле подорожала за год на 6%

Потребительский совет провел регулярную проверку цен 770 наиболее популярных наименований товаров, продаваемых в израильских сетях розничной торговли.

Данные проверки показали рост цен на 2% по сравнению с проверкой, проведенной в феврале 2024 года, перед началом пасхальных мероприятий, и на 6% по сравнению с маем 2023 года.

В 2023 году проверка показала, что потребительская корзина подорожала на 5% по сравнению с показателями 2022 года.

Следует отметить, что на текущий момент уровень годовой инфляции составляет 2,8%. То есть подорожание потребительской корзины более чем вдвое превышает уровень инфляции.