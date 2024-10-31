"Спасибо за доверие": сайт "Канала покупок" закрылся через три месяца после последнего эфира

Торговая интернет-площадка легендарного телеканала "Аруц а-Книйот" ("Канал покупок") прекратила свою работу. Посетители найдут на сайте слова благодарности ("Спасибо за многолетнее доверие) и контакты центра обслуживания клиентов.

Напомним, что телеканал сошел с эфира 25 июля этого года после 30 лет работы. При этом сообщалось, что канал продолжит свою работу в формате интернет-продаж.