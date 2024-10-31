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Экономика

"Спасибо за доверие": сайт "Канала покупок" закрылся через три месяца после последнего эфира

время публикации: 31 октября 2024 г., 08:36 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:36
"Спасибо за доверие": сайт "Канала покупок" закрылся через три месяца после последнего эфира
Wikipedia.org. Фото: ניר ודל

Торговая интернет-площадка легендарного телеканала "Аруц а-Книйот" ("Канал покупок") прекратила свою работу. Посетители найдут на сайте слова благодарности ("Спасибо за многолетнее доверие) и контакты центра обслуживания клиентов.

Напомним, что телеканал сошел с эфира 25 июля этого года после 30 лет работы. При этом сообщалось, что канал продолжит свою работу в формате интернет-продаж.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июня 2024

После 30 лет эфира "Аруц а-Книот" – "Канал покупок" – закрывается