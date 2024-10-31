"Шестович" объявил о повышении цен на десятки товаров

Импортер продуктов питания и товаров повседневного спроса компания "Шестович" уведомила розничных торговцев о повышении цен приблизительно на три десятка товаров.

Цены на продукцию брендов Landwer, Marba и Choketta вырастут на 7-10%.

При этом в "Шестовиче" утверждают, что решение о ценах принимается не ими, поскольку они только предоставляют дистрибьюторские услуги.