"Шестович" объявил о повышении цен на десятки товаров
время публикации: 31 октября 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:23
Импортер продуктов питания и товаров повседневного спроса компания "Шестович" уведомила розничных торговцев о повышении цен приблизительно на три десятка товаров.
Цены на продукцию брендов Landwer, Marba и Choketta вырастут на 7-10%.
При этом в "Шестовиче" утверждают, что решение о ценах принимается не ими, поскольку они только предоставляют дистрибьюторские услуги.