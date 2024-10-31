Госбюджет Израиля: минфин проиграл ЦАХАЛу до начала торга. Экономический обзор

Обсуждение государственного бюджета Израиля на 2025 год. Минфин пришел готовым к торгу, но снова проиграл ЦАХАЛу.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

31 октября в подземном бункере где-то в Израиле начинается марафонное заседание правительства по утверждению проекта государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2025 год.

Министр финансов Бецалель Смотрич публично признал на этой неделе то, о чем ему говорили с начала лета. Бюджет на 2025 год не будет принят до конца 2024 года, и очередной январь Израиль начнет без действующего госбюджета. Сможет ли он утвердить его к концу января – по-прежнему вопрос открытый, однако по крайней мере можно говорить, что процесс утверждения начал набирать обороты после длительных затяжек и отсрочек.

К финишу первого этапа – утверждения проекта госбюджета правительством Смотрич и его подчиненные, с которыми он долгое время открыто конфликтовал, пришли вооружившись двойным набором "мер консолидации", как принято называть повышения налогов и сокращения бюджетов, необходимые, чтобы уложиться в заданные рамки. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал предложенные минфином рамки – 40 миллиардов шекелей, которые нужно набрать тем или иным способом, либо увеличив доходы, либо сэкономив на расходах.

Единственное министерство, которому не надо опасаться за свой бюджет – это министерство обороны. Всем остальным выставили предварительные ценники. Как принято на восточном базаре, эти ценники не для оплаты, а для торга. Для министерства просвещения и комиссии по высшему образованию выставили ценник в 400 миллионов шекелей. Причем возмущение и там, и там вызвал не сам ценник, поскольку все понимают, что он только отправная точка, а выставление общего ценника для двух технически независимых структур, которые минфин пытается таким образом заставить тратить энергию на борьбу друг с другом, а не только с ним.

Министерству здравоохранения предложено сократить 275 миллионов шекелей, министерству экономики – 270 миллионов шекелей, министерству национальной безопасности – 180 миллионов шекелей, министерству культуры и спорта – 100 миллионов шекелей, министерствам экологии и Негева и Галилеи – по 20 миллионов шекелей и т.д. 750 миллионов шекелей за три года планируется сократить из бюджета развития министерства транспорта.

Ценник не учитывает фронтального секвестра, размер которого пока что не указан, и будет зависеть от итогов торга. Поскольку сумма, которую надо сэкономить, фиксированная, то фактически торг будет идти о порядке приоритетов. Для примера, если министерство просвещения добьется снижения целевого сокращения своего бюджета на 100 миллионов шекелей, эта сумма будет вычтена в равных пропорциях из бюджетов всех министерств, включая министерство просвещения.

Вторая половина торга идет с "Гистадрутом", отдельными министерствами, выступающими тут в качестве защитников прав тех или иных групп населения, находящихся в их ведении, и с лоббистами.

Если в случае с сокращениями запасным вариантом минфина является фронтальный секвестр, то здесь был подготовлен более широкий "запасной набор". Так, за отказ от налогообложения фондов повышения квалификации "Гистадруту" предложено заплатить дополнительным днем оздоровительных. В числе других мер, к которым намерен прибегнуть минфин в случае, если не сможет провести исходные шаги – повышение НДС еще на 1% до 19%, отмена нижней ступени подоходного налога в 10% (то есть налог будет начинаться с 14%), резкое повышение налога на здравоохранение.

И в этой части торга следует учитывать позицию "Гистадрута", требующего закрытия нескольких министерств в качестве предварительного условия и демонстрации намерений. Однако заседание с участием руководства минфина и гендиректора министерства главы правительства Йоси Шели, которому было поручено определиться с закрываемыми министерствами, в последний момент было отменено, и вопрос повис в воздухе.

В общем, в ближайшие дни нас ждет восточный базар, в котором каждая сторона будет пытаться убедить, что именно ее трогать нельзя, "особенно посреди войны". К сожалению, мы уже более года живем посреди войны, а войны стоят дорого, и платить нам придется еще долго, в том числе – сокращением государственных услуг, уменьшением пособий и повышением налогов.

Летом 2023 года минфин прогнозировал, что в 2025 году обслуживание долга обойдется в 65 миллиардов шекелей, а в 2026 году – в 66 миллиардов шекелей. Новая оценка говорит о 76 миллиардах шекелей в 2025 году, 84 миллиардах в 2026 году и 92 миллиардах шекелей в 2027 году.

То есть через три года из расходной части бюджета лишние 27 миллиардов шекелей уйдут на оплату процентов по долгам. Это приблизительно совокупный годовой бюджет министерства социального обеспечения и системы высшего образования, или половина бюджета министерства здравоохранения.

И отдельно несколько слов о параграфах, потерявшихся в процессе перехода из черновика проекта госбюджета в вариант, представленный правительству.

Одним из самых заметных "потеряшек" стал параграф о назначении аудитора минфина в финансовое управление ЦАХАЛа для контроля над зарплатами и пенсиями кадровых военных. Министерству финансов никак не удается добиться назначения своего представителя в святая святых Армии обороны Израиля.

Инициатива перехода школ на пятидневную учебную неделю покинула этот мир под давлением учительских организаций.

Также закон о государственном регулировании недосчитался параграфа, дававшего муниципалитетам возможность повышения муниципального налога без санкции МВД.