Суд Парижа разрешил израильским компаниям участвовать в выставке вооружений Euronaval

Суд Парижа по международным коммерческим спорам признал незаконным запрет на участие израильских компаний в выставке вооружений Euronaval. Инициатором запрета было правительство Франции, его поддержал президент Эммануэль Макрон.

В решении суда говорится, что организаторы выставки не могут отстранить от участия израильские компании на основе единственного критерия – их государственной принадлежности, даже в случае запроса от государства.

Euronaval – одна из крупнейших в мире выставок морских вооружений. В этом году она пройдет в Вильпенте с 4 по 7 ноября.

Подобный сценарий уже имел место летом на выставке вооружений Eurosatory. Тогда суд отменил запрет правительства, однако решение суда было вынесено уже ближе к окончанию работы выставки и фактически израильские компании не смогли принять в ней участие.