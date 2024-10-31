Гилад Эрдан сменит Амира Переца на должности главы "Авиационной промышленности"

Комиссия по назначениям утвердила кандидатуру Гилада Эрдана, недавно закончившего каденцию посла Израиля в ООН, на должность председателя совета директоров государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность".

Кандидатура Эрдана была предложена министром обороны Йоавом Галантом и получила поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра Давида Амсалема, отвечающего за управление госкомпаний.

Эрдан вступит в должность в декабре 2024 года, сменив на этом посту Амира Переца.